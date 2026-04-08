La edición del domingo pasado de “Safe Streets: The Comedy Show” contó con la participación de concejales y activista latinxs, y un debate sobre la ‘ciclotroversia’ de Avenida Archer

Esta publicación está patrocinada por The Bike Lane.

Traducido por Ruth Rosas.

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El domingo pasado se celebró el penúltimo episodio de “Safe Streets: The Comedy Show. Porque es pésimo caminar o manejar en Chicago y cómo podemos mejorarlo.” Se trata de “una escena de comedia educativa” creada por Ellen Steinke, colaboradora de Streetsblog, que combina rutinas cómicas, improvisación y sátira que “toman los sistemas sobre nuestras calles, y no solo a las personas que se ven obligadas a utilizarlas.”

Foto: Los miembros del elenco interpretan una rutina de canto y baile al ritmo de la canción “Blame It on the Jay” (Échale la culpa al peatón imprudente), la cual aborda “los mitos sobre los peatones imprudentes.” Foto: James Porter

Coincidentemente, este capítulo del espectáculo contó con la participación de los concejales que favorecen caminar, el ciclismo y el transporte público, así como los defensores del transporte sostenible que son latinxs y/o que están llevando a cabo unos proyectos en las comunidades con una fuerte presencia hispana. Entre los invitados se encontraban la concejala del Suroeste, Julia Ramirez (Distrito 12); el concejal del Norte, Andre Vasquez (Distrito 40); el coordinador de defensa del transporte del Southwest Collective, Dixon Galvez-Searle; y Rick Rosales, del proyecto de ayuda mutua CyclingXSolidarity.

Ramirez abordó “la verdad incomoda”: las protestas semanales en frente a su oficina en contra del proyecto de seguridad vial de Avenida Archer, una iniciativa promovida con fines políticos por el grupo de presión política liderado por partidarios de Trump Urban Center con el objetivo de favorecer a su oponente. Afortunadamente, los defensores de las calles seguras en el Suroeste han estado organizando contra-manifestaciones en el mismo lugar cada semana; y de hecho, el lunes pasado, los opositores ni siquiera se presentaron. «No sé si ustedes han visto la historia sobre Archer», comentó la concejala, en el que el público del teatro Second City estalló en risas de comprensión.

Foto: El concejal, aliado de la administración Trump Ray Lopez (distrito 15), a la izquierda, se pronunció en contra del proyecto Archer (el cual no se encuentra en su distrito) durante unos 12 minutos en la reunión del 9 de febrero del Comité de Seguridad Vial del Concejo Municipal (del cual no es miembro). Cuando Ramirez, quien aparece en la pantalla central, respondió a través de Zoom, Lopez abandonó la sala. A la derecha se encuentra la manifestante opuesta al proyecto Archer, Claudia Zuno. Una semana después, ella anunció que se postularía contra Ramirez para el cargo de concejal, a pesar de que anteriormente le había dicho a Streetsblog que no lo haría. Imagen: Austin Busch

«Nací a solo una cuadra de mi oficina», continuó Ramirez. «Nací y crecí en Brighton Park, así que sé lo que significa cruzar la Avenida Archer, algo que he hecho prácticamente toda mi vida, intentando llegar a la escuela cuando era más joven. Cuando pienso en esta idea de la gentrificación y el concepto de [Calles Completas/Complete Streets] es algo del Norte – para ser francos, siempre ha sido algo del Norte».

«Y por eso, cuando [algunos residentes del distrito 12] argumentan que esto no es para nosotros, que nunca ha sido para nosotros, les digo que ahora tienen la oportunidad de elegir a personas progresistas como yo», añadió ante un aplauso de aprobación. «Por primera vez en el distrito 12, contamos con un presupuesto participativo. La gente tiene acceso para [ayudar a decidir cómo gastar] $1.5 millones, algo que nunca antes habían tenido».

«La segregación dentro de la ciudad de Chicago es real, pero creo que, incluso dentro de nuestras propias comunidades, factores como las pandillas también han generado segregación», dijo Ramirez. «Perdí a mi hermano a causa de la violencia armada en 2014. Cuando pienso en la idea de esta inversión, veo que se manifiesta a través de una gran variedad de recursos. De lo que me he dado cuenta es que si disponemos del dinero para invertir en infraestructura, al final, estamos construyendo la comunidad. Ustedes han construido el Norte, y vemos que eso está dando resultados. No es algo exclusivo para un lado en particular, es para todos. Debemos tener la certeza de que lo merecemos».

Ramirez señaló que uno de los argumentos en contra del rediseño de la Avenida Archer es el intenso tráfico de camiones pesados. Sin embargo, argumentó que una vez que el Departamento de Transporte de Chicago complete el proyecto, el cual incluye nuevos cruces peatonales y semáforos para peatones, ampliaciones de aceras e islas peatonales, el corredor atraerá un mayor tráfico peatonal. La iniciativa también ofrece embarque para autobuses y ciclovías protegidas.

Ella comentó que cuando visita el Norte, encontrar estacionamiento no siempre resulta sencillo. «Tengo que dar varias vueltas para hallar un lugar de estacionamiento», señaló. «Creo que, a fin de cuentas, la gente al final hace eso… Pero, ¿adivinen qué? Gracias a esta infraestructura, uno puede ir caminando, tomar el autobús o incluso desplazarse en bicicleta para llegar a esos comercios».

«Los dueños de los negocios no saben quiénes son sus clientes», añadió el concejal Vásquez. «No tienen forma de saber si un ciclista está realizando una compra o no. Tienen miedo de cómo se sentirá el cambio. Cuando uno ve sus márgenes del negocio, es natural que le inquiete cualquier posible pérdida ante una situación de cambio. Siempre he creído que una manera de informar proactivamente a los comerciantes es haciéndoles ver que los ciclistas y peatones también son clientes de sus negocios y eso contribuye a mitigar ese miedo».

Foto: Galvez-Searle (cuarto desde la izquierda) el lunes pasado en la manifestación a favor del proyecto Archer en frente de la oficina de Ramírez. Foto: John Greenfield

Galvez-Searle, quien ha asistido a algunas de las manifestaciones a favor del proyecto Archer, comentó que la idea de las ciclovías «es algo muy nuevo para el Suroeste de la ciudad». Añadió que la reacción de los residentes no es totalmente negativa. «Hay mucha gente en el Suroeste que apoya. [Hay] habitantes que al menos quieren ver cómo funciona el proyecto antes de juzgar si será un éxito o un fracaso».

«Estaba conversando con una de nuestras vecinas y ella vive en McKinley Park, cerca de la Avenida Archer», relató Galvez-Searle. «Me contaba que recuerda hace años, en los noventas, cuando Archer estaba llena de tráfico peatonal. Eso fue antes de que los coches se volvieran enormes, antes de los smartphones, antes de todos estos nuevos desarrollos que hicieran el conducir menos seguro. En aquella época había muchos más negocios en Archer porque había mucha más gente caminando por la calle». Explicó que las personas que se desplazaban a pie hasta ese corredor solían detenerse en varios negocios de la cuadra, en lugar de tener que lidiar con el estacionamiento solo para acudir a un solo establecimiento.

Foto: Un recorrido de CycleXSolidarity se detiene para comprar comida a unos vendedores. Foto: proporcionada.

Rosales reside en el centro de la ciudad, pero su proyecto, CycleXSolidarity, organiza los recorridos en bicicleta hacia las comunidades Latinas, donde los participantes compran toda la comida de los vendedores para que puedan regresar a casa y reducir su exposición a las redadas migratorias del ICE. Después de disfrutar de los productos como los tamales, los ciclistas ofrecen el resto de la comida a los residentes de Chicago que sufren inseguridad alimentaria, lo que convierte estas excursiones en una situación en la que todos salen ganando. Cuando mencionó un nuevo recorrido, el público aplaudió.

Rosales también participa en actividades de defensa del uso de la bicicleta más cerca de su propio hogar. «Mi concejal [Pat Dowell (del 3.er distrito], en el barrio de South Loop, se está esforzando mucho por eliminar las ciclovías», comentó. El público abucheó. «Por eso, algunos de los vecinos se están uniendo e intentando organizarse para reclamar unas “Calles Seguras en South Loop”. Eso es lo que debemos hacer en todas nuestras comunidades.»

Foto: El volante (hasta el momento) del espectáculo de la próxima semana.

El episodio final de “Safe Streets” será el domingo 22 de marzo. La programación completa se confirmará pronto, pero la directora ejecutiva de Actie Transportation Alliance y Alex Montero de Strong Towns Chicago formarán parte del programa.

Lea más sobre “Safe Streets: The Comedy Show” aquí.

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