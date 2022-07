El nuevo precio de Divvy no es asequible para muchos residentes y, por eso no es equitativo

To read this article in English, click here.

Usando bicicletas no eléctricas en el Loop. Los paseos en bicicletas azules siguen siendo gratuitos para los miembros, pero todos los viajes en bicicleta eléctrica ahora tienen un cargo por minuto y, eventualmente, serán el único tipo de bicicleta disponible. Foto: John Greenfield

A principios de mayo, Lyft, el concesionario de Divvy el sistema público de bicicletas compartidas de Chicago, cambió silenciosamente y significativamente la estructura de precios de la red. La diferencia más importante fue la eliminación de la “zona de exención de tarifas”que cubría al sur de Pershing Road (3900 W.) y al oeste de Western Avenue (2400 W.)

Cómo funcionaba anteriormente el sistema de precios

Los habitantes de Chicago que viven al norte de Pershing y al este de Western, anteriormente conocida como la “zona de pago”, tienen un acceso relativamente conveniente a las bicicletas azules, más antiguas y no eléctricas (Divvy llama las bicicletas “clásicas”), y a las bicicletas eléctricas, más nuevas negras o grises. Los miembros anuales de Divvy, que pagaban $108 al año antes del cambio de precio, pueden hacer viajes de hasta 45 minutos en las bicicletas azules. Estas bicicletas solo se pueden retirar o estacionar en cicloestaciones de servicio sin cargo adicional. Pero antes del cambio de precios, los miembros que vivían en la zona de pago y elegían andar en bicicletas eléctricas pagan un recargo por minuto y una tarifa de estacionamiento fuera de la cicloestación si finalizaban su viaje asegurando su bicicleta en un anclaje para bicicletas o poste usando su candado de cable incorporado, en lugar de estacionar en una cicloestación.

Por contraste, las partes de la ciudad fuera de esos límites tienen menos cicloestaciones de servicio. En las comunidades periféricas, Lyft solo está instalando “E-stations (cicloestaciones eléctricas), un anclaje para bicicletas glorificado donde solo se pueden retirar o estacionar las bicicletas eléctricas, y estas están más separadas que las cicloestaciones en los vecindarios más centrales. Por lo tanto, los residentes al sur de Pershing y al oeste de Western generalmente tienen un acceso menos conveniente, o inexistente, a las bicicletas azules desde sus hogares.

Dado que estos habitantes no tienen otra opción que usar las bicicletas eléctricas, el antiguo sistema de precios de Divvy ayudó a nivelar el campo de juego al eliminar el recargo por tiempo y la tarifa fuera de la cicloestación para los viajes que habían comenzado o terminado en la zona de exención.

Se anuncian los cambios

El 11 de abril, el Departamento de Transporte de Chicago, que supervisa el sistema, y ​​Lyft anunciaron los cambios y lanzamiento de los e-scooters acoplables de Divvy.

Según la nueva estructura de tarifas, la zona de exención se elimina, lo que significa que los cargos para bicicletas eléctricas se aplicarán en todas las zonas. La tarifa de membresía anual regular de Divvy se elevaría a $119, y el recargo por minuto para bicicletas eléctricas para miembros regulares aumentaría en un centavo a 16 centavos (aunque la tarifa de estacionamiento fuera de la cicloestación bajaría de $ 2 a $ 1).

En un esfuerzo por reducir las dificultades financieras de las personas con membresías Divvy for Everyone (D4E) de $5, disponibles para los habitantes de Chicago que ganen $35,310 o menos, los miembros de D4E recibirán $10 en crédito cada mes durante el próximo año, válido para recargos y tarifas de estacionamiento.

Sin embargo, no se realizaron reuniones comunitarias para explicar al público la nueva estructura de precios, algo compleja, antes de que entrara en vigencia. Y ciertamente no se les preguntó a los residentes si los cambios eran aceptables

.Los cambios entran en vigor (silenciosamente)

El 10 de mayo, CDOT y Lyft realizaron un corte de listón en el Thompson Center para celebrar el lanzamiento de los scooters. Pero el comunicado de prensa de ese evento sólo incluyó una breve referencia eufemística al hecho de que la nueva estructura de tarifas entraría en vigor ese día. “Junto con este lanzamiento, Divvy implementará una estructura de precios simplificada. Los miembros de Divvy y D4E continuarán recibiendo desbloqueos gratuitos ilimitados, viajes gratis de hasta 45 minutos en bicicletas azules clásicas y tarifas de estacionamiento fuera de la estación y significativamente reducción por-minuto para bicicletas eléctricas y scooters a través de sus membresías existentes.”

El lenguaje del comunicado de prensa enfatizó que los miembros pagarían recargos por tiempo de bicicleta eléctrica y tarifas fuera de la cicloestación más bajos que los no miembros. Pero ignoró el hecho de que anteriormente los viajes hacia y desde las zonas de exención no implican ningún cargo por minuto o fuera de la cicloestación.

Ese día, muchos miembros de Divvy se sorprendieron al ver que estaban recibiendo cargos adicionales por viajes en la bicicleta eléctrica que antes no existían. Lyft dijo más tarde que enviaron a los miembros de Divvy un aviso por adelantado de la nueva estructura de tarifas por correo electrónico y la aplicación. Sin embargo, como usuario habitual de Divvy, nunca recibí un correo electrónico o una notificación en mi teléfono. Le pregunté a otros miembros de Divvy y me dijeron que tampoco habían recibido advertencia.

Reuniones comunitarias después de la tarificación

De manera perversa, el plan de alcance comunitario de CDOT y Lyft sobre el nuevo sistema de precios fue planeado después de que a los miembros ya se les estaban cobrando las nuevas tarifas de bicicletas eléctricas. Este proceso de participación pública incluyó tres reuniones públicas en línea, la primera de las cuales tuvo lugar el 12 de mayo, dos días después de los nuevos recargos de tiempo y tarifas fuera de la cicloestación.

Lyft optó por no grabar estas reuniones para “permitir conversaciones abiertas y sinceras”, según un representante de Lyft. El foro en español que se llevó a cabo el 25 de mayo fue atendido por 10 personas, la mayoria residentes de comunidades del lado suroeste como La Villita y vecindarios del lado noroeste como Belmont Cragin. Un consultor bilingüe de MUSE Community + Design presentó la información a los participantes en español. También estaba disponible un representante de Lyft, pero no hablaba español, por lo que el consultor sirvió como intérprete entre los asistentes y el miembro del personal de Lyft.

La presentadora mostró un mapa que destaca partes del área de cobertura actual en morado, para mostrar que solo tienen cicloestaciones eléctricas, no cicloestaciones de servicio completo y, por lo tanto, las bicicletas azules no se pueden usar en estas áreas. Los participantes de la reunión no estaban contentos con los cambios y expresaron su desaprobación durante todo el foro.

Sí, las bicicletas azules se están eliminando gradualmente

Un residente preguntó si las bicicletas azules continuarán estando disponibles en el futuro. El representante de Lyft respondió que “los planes están por determinarse”.

Sin embargo, ese no es el caso. En 2020, cuando Divvy se estaba expandiendo hacia los lados sur y oeste de la ciudad, Lyft explicó durante una reunión de grupo de interés que la compañía eventualmente eliminaría las bicicletas no eléctricas. Cuando se le pidió una aclaración, un representante dijo que cuando una bicicleta azul se desgastaba, sería reemplazada por una nueva bicicleta eléctrica en lugar de una nueva bicicleta no eléctrica. Las bicicletas azules de Divvy son muy duraderas y pueden permanecer en servicio durante años, esto significaba que eventualmente toda la red consistiría de bicicletas eléctricas. Entonces, cualquier persona que use las bicicletas compartidas en cualquier lugar de la ciudad se le cobrará una tarifa adicional por minuto por cada viaje.

