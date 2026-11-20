Today’s Headlines for Friday November 20
9:00 AM CST on November 20, 2026
In addition to editing Streetsblog Chicago, John has written about transportation and more for many other local and national publications. A Chicagoan since 1989, he enjoys exploring the city and region on foot, bike, bus, and train.
Read More:
More from Streetsblog Chicago
Open house about BNSF right-of-way in Pilsen and Little Village rebooted the conversation about possible rails-to-trails
November 19, 2026
Today’s Headlines for Thursday, November 19
November 19, 2026
Trib editorial and Triibe op-ed weigh in on the best strategies to improve CTA fare compliance and rider safety
November 18, 2026
Today’s Headlines for Wednesday, November 18
November 18, 2026
Dallas Pickett, 74, struck by a hit-and-run SUV driver last September in Kenwood, was 4th bicycle rider fatally injured on Chicago streets this year.
November 17, 2026