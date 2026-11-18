This post is sponsored by Keating Law Offices.

• 7th Police District Councilor Dion McGill takes issue with signs warning of prosecution and pretrial detention for violent offenses on the CTA (The Triibe)

• “Editorial: 136,000 CTA scofflaws a day! Time to stop the free rides.” (Tribune)

• “CTA Awards Contract to Upgrade Blue Line Tracks between Kedzie and Pulaski to Increase Service Speed and Reliability”

• SBC contributor Igor Studenkov for Journal & Times: “Suburbs In Transit Looks At New Electric Metra Train, Pace Electric Bus” at APTA conference

• Seattle Bike Blog’s Tom Fucoloro checked out the Divvy system and generally likes it

• “Ride Into the Season of Giving Aboard the 2026 Allstate CTA Holiday Train and Bus!”

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