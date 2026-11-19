• Man, 25, driving a sedan struck an 84-year-old woman and dragged her several blocks through Joliet’s downtown, killing her (Patch)

• “North Side shootings leave 3 dead, 1 critically wounded,” including a Divvy rider on Lakefront Trail near Belmont, and another person at Morse Station (ABC)

• Eastbound truck driver fatally struck Vinny Hernandez, 17, when he was crossing 4900 block of W. 115th Street, which has 5 lanes, Monday around 7 AM (Patch)

• “Red Line trains are experiencing delays Thursday morning after Chicago police say 26-year-old man was hit by train and killed at the Wilson Station in Uptown overnight.” (WGN)

• …Chicago Department of Public Health: “If you are experiencing a mental health crisis, call or text the 988 Suicide and Crisis Lifeline.”

• Chicagoland Chamber of Commerce CEO: “The O’Hare Flyer is a game-changer for Chicago’s economic future” (Tribune)

• After CDOT’s Riley O’Neil was fatally doored, public meeting on strategies to improve safety on Halsted in Bridgeport, Thursday December 10th at 6pm at McGuane Fieldhouse

• “Chicago Park District Wants to Ban Gas-Powered Bikes on Its Paths, Curb Speeds of Motorized Devices” (WGN)

• “18th Street Pink Line Station Gets Bright New Murals Celebrating Pilsen’s Mexican Culture” (Block Club)

• “‘Chicago legends’ come together for Metra holiday train” (Daily Herald)

• Santa Cycle Rampage meets Saturday December 12, noon at Diego Chicago, 459 N Ogden Ave.

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