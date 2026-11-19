Today’s Headlines for Thursday, November 19
8:53 AM CST on November 19, 2026
In addition to editing Streetsblog Chicago, John has written about transportation and more for many other local and national publications. A Chicagoan since 1989, he enjoys exploring the city and region on foot, bike, bus, and train.
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Trib editorial and Triibe op-ed weigh in on the best strategies to improve CTA fare compliance and rider safety
November 18, 2026
Today’s Headlines for Wednesday, November 18
November 18, 2026
Dallas Pickett, 74, struck by a hit-and-run SUV driver last September in Kenwood, was 4th bicycle rider fatally injured on Chicago streets this year.
November 17, 2026
Today’s Headlines for Tuesday, November 17
November 17, 2026
The CTA removes 13 Damen stops in bus reliability push, plans new fare-gate pilot
The agency also reported its strongest ridership month of 2026 and a 29 percent year-over-year decline in serious crime as its new board pressed the agency for more rider-focused performance measures.
November 16, 2026