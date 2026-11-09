Skip to content
Sponsored

Today's stories are presented by

Sponsored by Total Charter Bus

Today’s Headlines for Monday, November 9

8:49 AM CST on November 9, 2026
Today’s Headlines for Monday, November 9
Copenhagenize.com

Sponsored by:

Sponsored by Total Charter Bus - Chicago

• Driver fatally struck a pedestrian Sunday around 4:15 AM on IL Route 59 and Lester Street in West Chicago (WGN)

• “CTA Pink Line disrupted after train collides with vehicle at Kostner Station in Lawndale, officials say”(ABC)

• Violence Interrupters President Tio Hardiman weighs in on recent hijacking of a CTA bus (NBC)

• …The CTA recently reported early Safe Ride Specialist pilot results

• “CTA cutting 13 stops from #50 Damen bus route starting Nov. 16″ (CBS)

• ATA: “Over the years, ITEP has helped hundreds of communities throughout the state improve transportation options and create safer, healthier, and more connected places.”

• Letters: Pushback to the Tribune editorial arguing traffic delays on the Kennedy are proof that we need the O’Hare Flyer.

• Block Club: “Amtrak Railyard In Bridgeport Would Have ‘Insignificant’ Environment Impact, Feds Say”

donate button

If you value Streetsblog Chicago’s livable streets reporting and advocacy, please consider making a tax-deductible donation here to help us continue publishing. Thank you for your support.

Share on Facebook Share on X (Twitter) Share on Reddit Share via Email Share on Bluesky
Photo of John Greenfield
John Greenfield
In addition to editing Streetsblog Chicago, John has written about transportation and more for many other local and national publications. A Chicagoan since 1989, he enjoys exploring the city and region on foot, bike, bus, and train.

Read More:

Sponsored by Total Charter Bus

More from Streetsblog Chicago

Fatality Tracker

A police officer and an SUV driver fatally struck a scooter rider and an e-moto operator in Armour Square and North Park

November 6, 2026
Sponsored by National Charter Bus - Chicago

Today’s Headlines for Friday, November 6

November 6, 2026
Automated Enforcement

Don’t believe the hype: Despite what Inside Publication wrote, Smart Streets “spy cameras” don’t offer 1-minute grace

November 5, 2026
Sponsored by GOGO Charters - Chicago

Today’s Headlines for Thursday, November 5

November 5, 2026
2027 Chicago Mayoral Election

Mayoral hopeful Mendoza discusses “one of my dreams,” extending the riverwalk to Chinatown and Little Village

November 4, 2026
See all posts