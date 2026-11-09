Today’s Headlines for Monday, November 9
8:49 AM CST on November 9, 2026
In addition to editing Streetsblog Chicago, John has written about transportation and more for many other local and national publications. A Chicagoan since 1989, he enjoys exploring the city and region on foot, bike, bus, and train.
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A police officer and an SUV driver fatally struck a scooter rider and an e-moto operator in Armour Square and North Park
In the wake of these tragedies. AAA is calling for a statewide helmet law. Data indicates that such a mandate for bicycle riders would be counterproductive to safety.
November 6, 2026
Today’s Headlines for Friday, November 6
November 6, 2026
Don’t believe the hype: Despite what Inside Publication wrote, Smart Streets “spy cameras” don’t offer 1-minute grace
November 5, 2026
Today’s Headlines for Thursday, November 5
November 5, 2026
Mayoral hopeful Mendoza discusses “one of my dreams,” extending the riverwalk to Chinatown and Little Village
November 4, 2026