La primera reunión de Chicago Mobility Collaborative de 2025 incluyó un panel sobre “infraestructura interseccional,” en colaboración con Palenque LSNA

Traducción de Ruth Rosas

El jueves pasado, Chicago Mobility Collaborative, una serie de foros públicos sobre el transporte sostenible organizada por el Departamento de Transporte de Chicago, celebró su primera reunión del año en Avondale-Logandale School, ubicada en 3212 W George St. El tema de debate fue "fortalecer la comunidad", y el panel contó con la participación de figuras clave del gobierno local y de la justicia de movilidad. Dejaron claro que las comunidades son afectadas por varios problemas interseccionales: transporte, salud pública, vivienda, arte y particularmente en Logan Square, donde el desplazamiento debido a la gentrificación es una preocupación central.

La reunión fue facilitada por el grupo comunitario Palenque LSNA, anteriormente Asociación de Vecinos de Logan Square. Comenzó con una conversación con los seis panelistas, entre ellos el concejal Carlos Ramírez-Rosa (Distrito 35), quien está a punto de dejar su puesto para asumir un cargo como director del Distrito de Parques; Lissette Casteñeda, Comisionada del Departamento de Vivienda; Juan Carlos Linares, Director General y Presidente de Association House of Chicago; Leslé Honoré, Directora General de Urban Gateways; Arely Barrera, una líder juvenil de Palenque LSNA; y Juan Sebastián Arias, Director General de Elevated Chicago.

Traolach O'Sullivan, Organizador de Vivienda de Palenque LSNA, inició el debate preguntando a los panelistas sobre su visión de una ciudad equitativa. El concejal Ramírez-Rosa explicó que su visión implicaba destinar los fondos a comunidades históricamente desinvertidas. Por ejemplo, citó la construcción de la autopista Eisenhower, que devastó los vecindarios del West Side a mediados del siglo XX. "Necesitamos abordar ese daño", afirmó.

Casteñeda explicó que la equidad significa ofrecerle opciones a los residentes. Como ejemplo de desarrollo equitativo, mencionó el nuevo edificio Encuentro Square, en el lado oeste de Bloomingdale Trail/The 606 en Logan Square, con 89 viviendas, todas asequibles.

Encuentro Square.

Linares enfatizó la importancia de la inclusión durante el proceso de planificación de nuevos desarrollos, como la participación de jóvenes y adultos con discapacidades que han sido marginalizados. Argumentó que el aumento en los costos de vivienda que se produjo a lo largo de Bloomingdale tras la inauguración del parque lineal y elevado en 2015 se debió a una planificación no equitativa. "Han escuchado la frase: 'Si no estás en la mesa, estás en el menú'", dijo. "No estábamos en la mesa". Linares afirmó que los departamentos Tierra Linda, asequibles y de diseño sostenible, desarrollados por LUCHA y ubicados a lo largo del sendero, son un ejemplo de "equidad en acción".

Departamentos Tierra Linda.

Arias afirmó que la visión de Elevated Chicago de una ciudad equitativa es aquella en la que todos los habitantes de Chicago puedan vivir en un vecindario saludable, caminable, vibrante con acceso al transporte público. "Creemos en la importancia del transporte público para acceder a las oportunidades laborales, acceder a la atención médica y disfrutar de un lugar donde puedan divertirse", afirmó. Es necesario tener calles seguras y caminables. También es necesario poder costear la vida en esos vecindarios. Si tienes que conducir 20 minutos para ir al supermercado, eso no es justicia de movilidad.

Barrera también enfatizó la importancia de la representación juvenil en la toma de decisiones. "Los jóvenes experimentan las desigualdades de nuestra ciudad y tienen ideas sobre qué puede ser diferente", dijo, y agregó que los jóvenes dependen del transporte público para ir a la escuela, a las actividades y para socializar.

Honoré habló sobre la importancia de las artes para las comunidades vibrantes. "No basta con decir que nuestra comunidad tiene vivienda asequible o transporte público disponible", dijo. "Nuestras comunidades merecen tener arte que nos recuerde de dónde venimos y hacia dónde vamos".

Las otras preguntas de O'Sullivan para el panel se centraron en la vivienda, la interseccionalidad de los problemas y lo que significa el ataque de la Administración de Trump a la DEI (diversidad, equidad e inclusión) para su trabajo. Todos los panelistas que hablaron sobre el último tema reconocieron el estrés que la incertidumbre de la financiación federal está ejerciendo sobre sus organizaciones y la importancia de la colaboración a nivel local para que su trabajo siga avanzando.

Linares comentó que Association House ya perdió una subvención de capital, pero que "nunca ha estado tan entusiasmada con lo que hago". Castañeda comentó: "Esto es lo que me quita el sueño" —una cantidad significativa de fondos para el departamento de vivienda de la ciudad proviene del gobierno federal— pero que se ha sentido tranquilizada "por lo que he encontrado en el gobierno de la ciudad en cuanto a la disposición a trabajar juntos en estos momentos difíciles".

Después del panel de discusión, los que estaban presentes pudieron visitar una de las cuatro mesas de discusión. Los temas incluyeron el Transporte Público y Mejores Calles para Autobuses, centrado en los nuevos corredores prioritarios para autobuses y el posible impacto de la inminente brecha presupuestal de $770 millones total para el transporte regional. Otra mesa cubrió el tema de la expansión y electrificación del sistema de bicicletas compartidas Divvy. Una discusión sobre el "Plan de Viaje Seguro para Todos", organizada por el Departamento de Transporte y Carreteras del Condado de Cook, se centró en cómo reducir los obstáculos viales para peatones y ciclistas. Y había una discusión sobre la nueva plaza que se encuentra actualmente en construcción en la intersección de los bulevares Logan y Kedzie y la avenida Milwaukee en Logan Square.

En la mesa Divvy, el Coordinador de Planificación del CDOT, Kyle Peppin, discutió las nuevas estaciones capaces de cargar las bicicletas y los scooters eléctricos de Divvy. Aclaró que el pequeño panel solar de la mayoría de las estaciones Divvy solo alimenta el quiosco y el bloqueo de bicicletas. Las estaciones de recarga son una tecnología relativamente nueva que el CDOT está expandiendo por toda la ciudad.

La estación en las avenidas Cermak y Wentworth. Imagen: Google Maps

Actualmente existen dos tipos de estaciones de recarga para Divvy. Las que funcionan con energía solar - una se encuentra en las avenidas Wentworth y Cermak del Barrio Chino - y las más comunes, con líneas eléctricas enterradas que se conectan a la red eléctrica. Actualmente hay 28 estaciones con líneas enterradas en toda la ciudad, y se construirán más. Peppin dijo que las estaciones electrificadas ahorran mano de obra y emisiones, al reducir la necesidad de que el personal recorra la ciudad con una camioneta llena de baterías cargadas para reemplazar las agotadas.

El objetivo del CDOT es tener cuatro estaciones Divvy - de cualquier tipo - por milla cuadrada, para que la mayoría de los residentes puedan llegar a una estación a pie dentro de cinco cuadras. Peppin explicó los criterios para la ubicación de las estaciones. La prioridad es instalarlas cerca de ciclovías, destinos populares, estaciones de transporte público, centros de salud, colegios universitarios, corredores comerciales, escuelas y parques.

La conversación en la mesa fue reflexiva. Un asistente preguntó cómo el enfoque en la electrificación afectaría la disponibilidad de las bicicletas azules clásicas, más económicas y no eléctricas. Peppin explicó que las estaciones eléctricas soportan las bicicletas azules, igual que las bicicletas y los scooters eléctricos. Un asistente, residente del barrio de Jefferson Park, comentó que dependen de Divvy para ir desde la Línea Azul a casa, debido a la poca frecuencia del servicio de autobuses de la CTA. Animaron al CDOT a analizar la frecuencia del servicio de la CTA y cómo Divvy puede ayudar a satisfacer las necesidades de las personas del noroeste que no tienen coche.