Davis, California: toma el ciclismo en serio por 55 años

To read this article in English, click here.

¿Sabías que la primera vía ciclista en los Estados Unidos se instaló en Davis, California? Yo no lo sabía, pero cuando visité Davis recientemente, me sorprendió saber cómo la ciudad de Davis luchó para establecer ciclovías en las calles.

En Marzo, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de California, Davis, para asistir al lanzamiento inaugural de la Beca de Justicia Ambiental de la que soy una becaria. La Beca es un programa innovador que invita a investigadores y profesores académicos de UC Davis a colaborar con 11 activistas y líderes de justicia ambiental a través de los Estados Unidos para mejorar el trabajo de equidad en la justicia ambiental en varios sectores. Me estoy enfocando en las estructuras de poder, específicamente en la planificación e investigación del transporte.

Es cierto que cuando llegué por primera vez a Davis no estaba al tanto de su pasado ciclista y de cómo la ciudad moldeó el ciclismo en los EE. UU. Tampoco sabía que el apodo de la ciudad era “Ciudad de Bicicletas USA”. He leído varios artículos sobre las principales ciudades ciclistas en los EE. UU., pero nunca leí sobre Davis, CA. Entonces, cuando llegué y vi las ciclovías muy claramente marcadas, bien pavimentadas y anchas por las calles principales y residenciales, estaba emocionado de andar en bicicleta por la ciudad y el campus. Lo que encontré fue más allá de lo que pensé que podría ser una ciudad ciclista en los EE. UU. Descubrí una increíble red de vías ciclistas que llegaba a todos los rincones de la ciudad.

Se dice que la historia de la primera ciclovía comenzó cuando un profesor de economía de UC Davis, Frank Child, y su esposa, Eve, aprendieron sobre las ciclovías durante su estadía en los Países Bajos y comenzaron a proponer carriles para bicicletas separados en Davis. A partir de ahí un grupo de ciudadanos empezó a pedir que se instalarán ciclovías en determinadas calles. La legalidad de las bicicletas en las calles y la viabilidad de los carriles solo para bicicletas se discutieron durante dos años, y unos candidatos a favor de las bicicletas se postularon para el concejo municipal. El concejo municipal aprobó la construcción de las ciclovías. No sólo diseñaron qué tan ancho sería una ciclovía, sino que también establecieron letreros, plantillas, dónde colocar las ciclovías (adyacentes a la acera) y más. En 1967 se introdujo la ordenanza para crear carriles para las bicicletas. Como siempre, se discutieron los efectos sobre el estacionamiento y los negocios.

Se dice que la ciudad tiene más bicicletas que personas, y yo lo creo. Se compone de una extensa red de 50 millas de ciclovías que pueden llevarte desde un lado de la ciudad al otro. Esto significa que hay carriles para bicicletas en el 95 por ciento de las calles principales. Además, hay 60 millas de senderos para bicicletas y peatones fuera de la vía pública. Estos senderos atraviesan áreas naturales, como arroyos, y te llevan fácilmente a través del campus de UC Davis. La transición de sendero a calle es la mejor que he encontrado en mis viajes por los EE.UU.

Cuando transitas el campus de UC en bicicleta, casi todos los edificios cuentan con estacionamiento amplio para bicicletas. Parece que cada persona que va a la escuela tiene que tener una bicicleta. Nunca había andado en bicicleta entre tanta gente en mi vida. Hay varias rotondas o círculos solo para bicicletas en el campus, que fueron iniciados ahí para la seguridad y eficiencia. Nunca había pasado por uno y me tomó por sorpresa.

Sin embargo, parece que aprender a navegar por ellos es un rito de iniciación para todos los estudiantes. También hay tres tipos de rutas de circulación de bicicletas en el campus: carriles para bicicletas (o via ciclistas o ciclovías), senderos para bicicletas, y calles para bicicletas. Las calles para bicicletas son calles dedicadas únicamente al uso de bicicletas. Se ven como calles tradicionales en la anchura y señales y están separadas de las aceras. En estas calles no se permite el tránsito de automóviles ni de peatones. Sin embargo, los senderos para bicicletas y las calles para bicicletas también funcionan como caminos de uso mixto con peatones que los usan cuando los servicios para peatones son limitados.

Mientras andaba en bicicleta con cientos de residentes y estudiantes de Davis en senderos para bicicletas bajo copas de árboles, me di cuenta de que estaba tan acostumbrado a andar en bicicleta junto a los automóviles en Chicago, que aprendí a ser agresivo. Pero en Davis, me sentí a gusto mientras viajaba lentamente. La eficiencia de usar la calle, la carretera y el sendero en bicicleta fue reconfortante. Andar en bicicleta en Davis me dejó con el pensamiento reforzado de que la gente quiere andar en bicicleta y si proporcionamos la infraestructura y seguridad adecuada, la gente usará la bicicleta.