Andar en bicicleta en el suroeste con Southwest Collective

Me enteré de Southwest Collective (SW) a través de las redes sociales cuando la organización de desarrollo comunitario participó y organizó la ayuda mutua de COVID para los residentes del lado suroeste. El mes pasado, me senté con el líder del grupo de ciclistas de la organización, Dixon (DSG), para hablar sobre su trabajo de fortalecer el sentido de comunidad a través de paseos en bicicleta en el lado suroeste.

The Collective se enfoca en los vecindarios de Archer Heights, Ashburn, Back of the Yards, Brighton Park, Clearing, Gage Park, Garfield Ridge, Scottsdale, The Lawns y West Elsdon. A través de su trabajo de abogacía, quieren romper las barreras que separan a los vecindarios. A menudo el suroeste se pasa por alto en la planificación activa del transporte. Aunque la ciudad recientemente reveló una visión para la red conectada de los senderos y los paseos, el plan deja mucho que desear en el suroeste con cero proyectos activos y sin planes para el desarrollo de Archer Avenue.

Archer es una calle identificada como una ruta radial (una ruta directa para entrar o salir del centro) Streets for Cycling Plan 2020. En el plan, se supone que una ruta radial aumentará el uso de bicicletas para viajar al trabajo al proporcionar una conexión directa segura desde y hacia el Loop. Actualmente, las condiciones para andar en bicicleta en Archer disuaden a muchos debido a la alta velocidad de los vehículos y los escombros. A pesar de las calles hostiles, el Southwest Collective está formando una coalición de residentes del suroeste para demostrar que hay personas ansiosas por andar en bicicleta.

Ruth Rosas: ¿Cómo empezó el Southwest Collective?

Dixon Galvez-Searle: Comenzamos a principios de 2019. Mi esposa Jane Groth Searle es la fundadora. Nosotros hemos vivido en Archer Heights por 12 años y antes vivíamos en McKinley Park. Queríamos participar cívicamente e involucrarnos con la comunidad. Habíamos estado involucrados con algunas asociaciones y cosas que pasaban con las escuelas, pero queríamos iniciar una organización comunitaria que se enfocara en la habitabilidad del vecindario. Mi esposa quería ver qué pasaría si iniciamos algo, así que invitamos a todos los que conocíamos que podrían estar interesados. Creció a partir de ahí.

RR: ¿Cuál es el enfoque del Colectivo hoy?

DGS: Ha habido un cambio desde COVID-19. Cuando comenzamos, en realidad no comenzamos con un programa o un enfoque, queríamos crear un espacio donde las personas se reunieran y hicieran lo que quisieran sin encontrarse con obstáculos porque no era un enfoque específico. Le dimos a la gente la oportunidad de dar ideas y ver qué podía desarrollarse de esas ideas. De las ideas salieron pequeñas bibliotecas gratuitas y paseos comunitarios en bicicleta. También comenzamos un gran evento que llamamos Freebies For Families.

RR: ¿Qué es Freebies For Families?

DGS: En 2019, Marlen Ocha-Lopez era una mujer joven embarazada que fue a un vecindario en el lado suroeste a recoger ropa de bebé. Ella fue asesinada. Recibió atención nacional y estaba muy cerca de la casa para nosotros. Cuando vimos eso, estábamos horrorizados como los demás. Así que Freebies For Families comenzó como un espacio público para que la gente pueda intercambiar cosas. Si alguien quiere dejar o recoger algo, podemos hacerlo.

Después de eso, en 2020, comenzamos a conectarnos con grupos que estaban haciendo ayuda mutua y la organización Chicago Food Sovereignty Coalition. Empezamos a hacer colectas de alimentos. Hicimos cosas específicas de COVID como el trabajo de vacunación también.

RR: ¿Cómo se anuncian a los residentes del suroeste?

DGS: Es principalmente por las redes sociales. Mi esposa tiene experiencia en marketing y ha podido desarrollar publicidad digital, una marca y una presencia en las redes sociales. Ella ha sido bastante instrumental en términos de conseguirnos seguidores en Facebook, Twitter, Instagram.

RR: Escuché por primera vez sobre Southwest Collective a través de Twitter cuando todos ustedes estaban haciendo ayuda mutua relacionada con COVID.

DGS: Sí, estábamos tratando de hacer cosas para el lado suroeste porque es un área muy poblada, ¿verdad? Hay tantas personas que viven aquí pero para mucha gente, ven el suroeste como algo que ven desde la Línea Naranja cuando van a Midway. Ven muchas casas, muchos bungalows, pero no necesariamente saben lo que está pasando aquí.

RR: ¿Cómo empezaron los paseos en bicicleta?

DGS: El objetivo del colectivo era tener un grupo de personas que pudieran comenzar cualquier proyecto que quisieran, siempre y cuando lo organizaran. Estaba en el comité ejecutivo en ese entonces y yo andaba en bicicleta en la ciudad y lo había hecho toda mi vida y es algo que realmente disfruto. Así que pensé bien, eso será mi proyecto. Pero sé que las calles alrededor del suroeste pueden ser muy inhóspitas para las bicicletas, especialmente Archer Avenue, Pulaski Road y Cicero Avenue. Estas calles son esencialmente autopistas. Si alguien es nuevo en andar en bicicleta, de ninguna manera andaría en bicicleta por esas carreteras. Tienes que planear tu ruta en bicicleta, especialmente si viajas del norte al sur y viceversa porque muchas de las carreteras están construidas para que solo los automóviles y camiones pasen. Eso siempre ha sido mi frustración. Andar en bicicleta aquí es más difícil de lo que debería ser. Sé que si vas a andar en bicicleta en la ciudad, debes ser un poco cabeza dura porque las calles no están hechas para bicicletas. Hay obstáculos para moverse en bicicleta, pero lo que realmente quería hacer era construir una comunidad y animar a las personas a andar en bicicleta en el lado suroeste. También quería conectar a los ciclistas actuales que quizás no se den cuenta de cuántos otros ciclistas hay en el suroeste. Al menos, se trata de hacer que la gente salga una vez al mes para conocerse.

RR: ¿Cómo es un paseo típico en bicicleta?

DGS: Nuestra intención general es unir a los vecinos. Rotamos entre reunirnos en diferentes parques en el área. Por lo general, nos reunimos en un parque específico durante 2 meses. Realizamos los paseos el primer sábado del mes por la mañana. Nuestro próximo paseo es el 7 de mayo, vamos a empezar a las 10am en Martin Luther King Living Memorial en Marquette Park. Y vamos a hacer los paseos hasta noviembre. Todo el viaje ocurre en las calles laterales. A veces puede ser un desafío planificar rutas que cruzan las calles principales, pero queríamos mostrarle a la gente cómo andar en bicicleta por su vecindario e ir también al siguiente vecindario. Los paseos también son aptos para familias y accesibles para una amplia gama de personas.

RR: ¿Te asocias con otros grupos u organizaciones ciclistas?

DGS: Sí, trabajamos un poco con Working Bikes. Nos dieron una donación de 10 bicicletas para niños. Regalamos algunos en Freebies For Families, rifamos algunos en los juegos mecánicos y le dimos una a una guardería. También hablamos sobre la posibilidad de hacer un taller virtual de mantenimiento de bicicletas.

RR: ¿Cuáles son las tiendas de bicicletas locales en el lado suroeste?

DGS: No conozco a muchos por aquí. Está Carmen’s Schwinn en Garfield Ridge. Cuando hicimos nuestro viaje en Garfield Ridge el verano pasado, ellos estaban entusiasmados y nos ayudaron a anunciar el paseo. También hay una tienda nueva cerca de la 47 y California que se llama Sanchez Bike Shop. Sánchez también tiene una tienda en La Villita.

El verano pasado, se me reventó una llanta y pensé: “La voy a arreglar yo mismo”. Fui a Target, la tienda más cercana para comprar un tubo, pero no tenían el tamaño correcto. Luego busqué en línea y compré el tamaño equivocado. Finalmente, saqué la llanta y la llevé a Carmen’s y la arreglaron en cinco minutos. Tener una tienda de bicicletas cerca de casa es crucial porque eventualmente algo le sucederá a la bici.

RR: Tienes razón, pero nunca he visto una cámara de comercio o una coalición empresarial hablar sobre la falta de tiendas de bicicletas en los vecindarios. ¿Ves a más gente andando en bicicleta ahora?

DGS: Sí eh visto. Quiero decir, tal vez lo estoy notando más, pero he visto a más personas en Divvys desde la expansión, así que eso es alentador. Divvy se comunicó con nosotros el verano pasado y nos pidió ubicaciones para las estaciones. Hicimos un par de foros comunitarios con ellos para que la gente pudiera dar su opinión. La expansión era tan esperada.



RR: ¿Cuáles son algunos de tus deseos en términos de infraestructura para bicicletas en el lado suroeste?

DGS: Cuando pienso en ciclovías, Archer es una prioridad para mí. Para la mayoría de nuestras comunidades en el suroeste, Archer es la vía principal. Conecta todo. Si viajo a cualquier lugar que no esté inmediatamente al sur de mí, Archer es la única calle que atraviesa todo el camino, porque muchas calles se topan con una facilidad de transporte intermodal o una zona industrial. El año pasado, tomé imágenes desde Harlem Avenue hasta State Street sobre Archer para ver qué puntos son particularmente problemáticos. En los últimos años, ha habido al menos dos personas que murieron en bicicleta en Archer. Es totalmente posible tener vías ciclistas separadas físicamente, al menos en algunas partes. Archer tiene 4 carriles en la mayor parte de su longitud y el estacionamiento está bastante vacío en algunas partes. También hay muchas oportunidades para agregar señales de alto.

RR: ¿Qué otros problemas ve en el área que crean obstáculos para andar en bicicleta?

DGS: Vivo justo al sur de Hilco y sé que los activistas en La Villita han estado dando la voz de alarma sobre los impactos de la nueva instalación industrial. Quiero decir que es un poco obvio, hay tanta industria concentrada aquí y el tráfico de camiones está emitiendo mucha contaminación. Los camiones también destrozan las calles y son un peligro serio para la seguridad del tráfico.

RR: ¿Hay algo más que quieras que la gente sepa sobre Southwest Collective o los paseos en bicicleta?

DGS: Creo que lo principal que me gustaría que la gente supiera es que andar en bicicleta es una opción en el lado suroeste. Hay todo tipo de cosas que te harían pensar lo contrario. Es una mentalidad bastante común que andar en bicicleta en el área es peligroso, pero creo que solo salir en bicicleta para dar un paseo corto por el vecindario es el primer paso. Cuanto más ocurra, más podremos exigir que construyan carreteras para más que los camiones y la gente que pasan a través de nuestros vecindarios. Nuestras calles se pueden construir para caminar y andar en bicicleta para las personas que viven en estos vecindarios.

Para unirse y participar en los paseos de Southwest Collective, consulte su calendario.