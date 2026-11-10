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Today’s Headlines for Tuesday, November 10

8:57 AM CST on November 10, 2026
Today’s Headlines for Tuesday, November 10
Copenhagenize.com

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• “[Bike Lane Uprising‘s Christina] Whitehouse said CPD vehicles are among the most often listed for parking in or blocking bike lanes” (Block Club)

• BNSF trains were stopped near Halsted Station Monday morning due to fire on tracks near 16th Street (ABC)

• “New Metra alert system offers texts and train arrival predictions — but you have to sign up” (Daily Herald)

• It’s official: “Archer Astroturfers” protester Claudia Zuno is using the Complete Streets project as wedge issue in campaign against supporter Ald. Julia Ramirez (Block Club)

• …Streetsblog Chicago does not endorse candidates, but we do call out politicians who try to block lifesaving infrastructure projects in order to to win votes.

• “Community leaders say new environmental study of Amtrak’s proposed South Side facility ‘woefully inadequate'” (Tribune)

• “A 1920s parking garage converted to apartments sells for $31 million” (Crain’s)

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John Greenfield
In addition to editing Streetsblog Chicago, John has written about transportation and more for many other local and national publications. A Chicagoan since 1989, he enjoys exploring the city and region on foot, bike, bus, and train.

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